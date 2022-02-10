Доходы россиян за год выросли на 3,1 %

За 2021 год реальные располагаемые доходы населения продемонстрировали рост на 3,1%. А в 2020 году было падение на 2 %.

Такие результаты озвучил Росстат в докладе о социально-экономическом положении России.

Поквартально ситуация с доходами россиян была такая:

1 квартал 2021 года – снижение на 3,9 %;

2 квартал 2021 года – рост на 6,8 %;

3 кварта 2021 года – рост на 8,8 %.

4 квартал 2021 года – рост на 0,5 %.