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Доходы россиян за год выросли на 3,1 %

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Рубрика Экономика России
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За 2021 год реальные располагаемые доходы населения продемонстрировали рост на 3,1%. А в 2020 году было падение на 2 %.

Такие результаты озвучил Росстат в докладе о социально-экономическом положении России.

Поквартально ситуация с доходами россиян была такая:

  • 1 квартал 2021 года – снижение на 3,9 %;
  • 2 квартал 2021 года – рост на 6,8 %;
  • 3 кварта 2021 года – рост на 8,8 %.
  • 4 квартал 2021 года – рост на 0,5 %.

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