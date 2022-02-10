Доходы россиян за год выросли на 3,1 %

За 2021 год реальные располагаемые доходы населения продемонстрировали рост на 3,1%. А в 2020 году было падение на 2 %.
Такие результаты озвучил Росстат в докладе о социально-экономическом положении России.
Поквартально ситуация с доходами россиян была такая:
- 1 квартал 2021 года – снижение на 3,9 %;
- 2 квартал 2021 года – рост на 6,8 %;
- 3 кварта 2021 года – рост на 8,8 %.
- 4 квартал 2021 года – рост на 0,5 %.
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.