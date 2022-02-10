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У России и Беларуси в этом году появится единая налоговая служба

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Россия и Беларусь создадут единую налоговую. Налоговое законодательство союзных государств максимально унифицируют, это приоритет на 2022 год.

Об этом рассказал Борис Грызлов, российский посол в Беларуси.

По его словам, важнейшей задачей является унификация таможенного и налогового законодательства. На данный момент есть уже общая таможенная структура.

«Также, конечно, будет обсуждаться и единый рынок нефти. Думаю, что это вопрос уже 2023 года, но вот единый подход к налоговому и таможенному законодательству — это вопрос текущего года», — сказал он.

Время, когда белорусские частники будут получать налоговые требования российского образца все ближе.

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