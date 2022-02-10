Чек на покупку или на снятие наличных лучше некоторое время хранить, советует эксперт

Люди часто относятся к чекам из магазинов и банкоматов как к ненужным бумажкам, которые в лучшем случае сразу выбрасывают. Эксперт объяснил, почему это опасно.

По словам доцента факультета права НИУ ВШЭ Александры Касаткиной, чек — это в первую очередь доказательство сделки.

Продавец получил деньги, покупатель — товар. С помощью чека проще осуществить возврат товара, а кроме того, это способ проверки честности и внимательности магазина и продавца. Например, несоответствие акционных ценников реальной стоимости товара. И вернуть переплату проще вернуть сразу с чеком на руках.

Особенно эксперт обратила внимание на опасность оставления чеков, которые выдает банкомат. На нем могут быть персональные данные — телефон, последние цифры банковской карты. Злоумышленники могут ими воспользоваться.

А кроме того, если вдруг банкомат выдаст фальшивую купюру, то именно чек поможет избежать разбирательств с полицией и поможет возместить ущерб, подытожил эксперт.

По материалам «Прайм».