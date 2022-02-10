Чек на покупку или на снятие наличных лучше некоторое время хранить, советует эксперт

Люди часто относятся к чекам из магазинов и банкоматов как к ненужным бумажкам, которые в лучшем случае сразу выбрасывают. Эксперт объяснил, почему это опасно.
По словам доцента факультета права НИУ ВШЭ Александры Касаткиной, чек — это в первую очередь доказательство сделки.
Продавец получил деньги, покупатель — товар. С помощью чека проще осуществить возврат товара, а кроме того, это способ проверки честности и внимательности магазина и продавца. Например, несоответствие акционных ценников реальной стоимости товара. И вернуть переплату проще вернуть сразу с чеком на руках.
Особенно эксперт обратила внимание на опасность оставления чеков, которые выдает банкомат. На нем могут быть персональные данные — телефон, последние цифры банковской карты. Злоумышленники могут ими воспользоваться.
А кроме того, если вдруг банкомат выдаст фальшивую купюру, то именно чек поможет избежать разбирательств с полицией и поможет возместить ущерб, подытожил эксперт.
По материалам «Прайм».
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.