Инвестиционный дайджест: на финансовых рынках умеренно

Нефть торгуется на уровне $91,5, доллар упал до отметки 74,7 рублей, зато биткоин подрос до $43,7 тысяч.
Годовая инфляция в нашей стране ускорилась и составила 8,73%.
За счет повышенной ставки налога на высокие доходы (15%) собрали более 600 млрд рублей.
iPhone хотят сделать платежным терминалом — Apple предлагает бизнесу принимать через него оплату за услуги или товары.
По сведениям Росстата, реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1% по итогам прошлого года.
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