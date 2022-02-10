Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Инвестиционный дайджест: на финансовых рынках умеренно

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

Нефть торгуется на уровне $91,5, доллар упал до отметки 74,7 рублей, зато биткоин подрос до $43,7 тысяч.

Годовая инфляция в нашей стране ускорилась и составила 8,73%.

За счет повышенной ставки налога на высокие доходы (15%) собрали более 600 млрд рублей.

iPhone хотят сделать платежным терминалом — Apple предлагает бизнесу принимать через него оплату за услуги или товары.

По сведениям Росстата, реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1% по итогам прошлого года.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить