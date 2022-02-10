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Каждый работающий пенсионер ежемесячно недополучает больше 6 тысяч рублей. Это хотят исправить

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Рубрика Пенсии
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На заключение в правительство отправлен законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Об этом сообщила депутат Госдумы от партии Роста Оксана Дмитриева.

По ее расчетам, на сегодняшний день каждому работающему пенсионеру ежемесячно недоплачивают 6 189 рублей.

Поэтому нужно срочно исправлять ошибки и несправедливость в отношении этих людей, заявила Оксана Дмитриева.

Депутат подготовила таблицу, из которой видно, сколько недоплачивали работающим пенсионерам после заморозки индексации в 2016 году.

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