Каждый работающий пенсионер ежемесячно недополучает больше 6 тысяч рублей. Это хотят исправить

На заключение в правительство отправлен законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров.
Об этом сообщила депутат Госдумы от партии Роста Оксана Дмитриева.
По ее расчетам, на сегодняшний день каждому работающему пенсионеру ежемесячно недоплачивают 6 189 рублей.
Поэтому нужно срочно исправлять ошибки и несправедливость в отношении этих людей, заявила Оксана Дмитриева.
Депутат подготовила таблицу, из которой видно, сколько недоплачивали работающим пенсионерам после заморозки индексации в 2016 году.
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