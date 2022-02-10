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Крипту хотят приравнять к имуществу и собирать с нее налог на прибыль

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Рубрика Криптовалюта
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В правительстве обсуждают, какие налоги собирать с криптовалюты. Законопроект о ее регулировании должны подготовить к 18 февраля.

Об этом заявил глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

По его словам, налогообложение криптовалют вызывает много вопросов.

«В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество — это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход», — сказал он.

Также, по словам чиновника, обсуждается вопрос о переходном периоде по налогу на криптовалюту.

Законопроект о регулировании криптовалют подготовят к 18 февраля и внесут в правительство, подытожил Чебесков. Но прогнозировать его принятие пока сложно, добавил он.

По материалам «ТАСС».

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