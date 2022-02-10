Крипту хотят приравнять к имуществу и собирать с нее налог на прибыль

В правительстве обсуждают, какие налоги собирать с криптовалюты. Законопроект о ее регулировании должны подготовить к 18 февраля.
Об этом заявил глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.
По его словам, налогообложение криптовалют вызывает много вопросов.
«В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество — это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход», — сказал он.
Также, по словам чиновника, обсуждается вопрос о переходном периоде по налогу на криптовалюту.
Законопроект о регулировании криптовалют подготовят к 18 февраля и внесут в правительство, подытожил Чебесков. Но прогнозировать его принятие пока сложно, добавил он.
По материалам «ТАСС».
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