Стройматериалы подорожают на 10%. Инвестиционный дайджест

Нефть снижается до отметки $91 за баррель, доллар покупают за 75,3 рубля, биткоин просел до $43,1 тысяч.
В США годовая инфляция прыгнула в январе до рекордных 7,5%.
Бюджет России, по мнению Bloomberg, получит дополнительные $65 млрд из-за того, что нефть растет в цене.
«Северсталь», НЛМК и ММК признаны виновными ФАС в монополльно высоких ценах
Криптовалютная биржа Binance собирается выкупить долю в Forbes за $200 млн.
В 2022 году стройматериалы подорожают на 10%, предупреждает бизнес.
Парламент Великобритании одобрил расширение и ужесточение антироссийских санкций.
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