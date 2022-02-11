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Стройматериалы подорожают на 10%. Инвестиционный дайджест

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Рубрика Инвестиции
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Нефть снижается до отметки $91 за баррель, доллар покупают за 75,3 рубля, биткоин просел до $43,1 тысяч. 

В США годовая инфляция прыгнула в январе до рекордных 7,5%.

Бюджет России, по мнению Bloomberg, получит дополнительные $65 млрд из-за того, что нефть растет в цене.

«Северсталь», НЛМК и ММК признаны виновными ФАС в монополльно высоких ценах

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В 2022 году стройматериалы подорожают на 10%, предупреждает бизнес.

Парламент Великобритании одобрил расширение и ужесточение антироссийских санкций.

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