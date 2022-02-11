Мигрантов убирают из торговли и перевозок

В Калужской области запретили привлекать иностранцев по патентам в торговле, пассажирских перевозках, общепите и кадровых агентствах.
Об этом губернатор области написал в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе губернатор пообщался в многофункциональном миграционном центре в Боровском районе с мигрантом, который не говорил по-русски, однако у него был сертификат о знании языка.
Шапша заявил, что теперь все документы от мигрантов, которые по факту на говорят на русском языке, но предоставляют такие сертификаты, будут отправляться миграционным центром в МВД для проверки.
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