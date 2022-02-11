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Мигрантов убирают из торговли и перевозок

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Рубрика Экономика России
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В Калужской области запретили привлекать иностранцев по патентам в торговле, пассажирских перевозках, общепите и кадровых агентствах.

Об этом губернатор области написал в своем Telegram-канале.

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На прошлой неделе губернатор пообщался в многофункциональном миграционном центре в Боровском районе с мигрантом, который не говорил по-русски, однако у него был сертификат о знании языка.

Шапша заявил, что теперь все документы от мигрантов, которые по факту на говорят на русском языке, но предоставляют такие сертификаты, будут отправляться миграционным центром в МВД для проверки.

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