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⚡️ ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

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Рубрика Банки
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Центробанк сегодня принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 9,5%. Он повышает ее восьмой раз подряд, она уже достигла максимума с мая 2017 года.

Такое решение совет директоров из-за высокого уровня инфляции, которая превзошла октябрьский прогноз ЦБ.

«Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление» — пишут регулятор в пресс-релизе.

Решения о дальнейших повышениях ставки в ЦБ будут принимать в зависимости от развития ситуации.

Новая ставка 9,5% начнет действовать с понедельника, 14 февраля.

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