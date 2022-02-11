⚡️ ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

Центробанк сегодня принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 9,5%. Он повышает ее восьмой раз подряд, она уже достигла максимума с мая 2017 года.
Такое решение совет директоров из-за высокого уровня инфляции, которая превзошла октябрьский прогноз ЦБ.
«Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление» — пишут регулятор в пресс-релизе.
Решения о дальнейших повышениях ставки в ЦБ будут принимать в зависимости от развития ситуации.
Новая ставка 9,5% начнет действовать с понедельника, 14 февраля.
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