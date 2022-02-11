Вводить новые налоги по спецрежимам власти смогут в любое время

Вводить новые налоги в России можно только с 1 января. Такая норма заложена в статье 5 НК. Но этот запрет отменят для спецрежимов.

Статью 5 подкорректируют. Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта № 20492-8 об АУСН.

По-прежнему законы, которые вводят налоги, будут вступать в силу не ранее 1 января следующего года.

Но для специальных налоговых режимов сделано исключение.

Поэтому вполне законно с июля 2022 года будет введен новый налог по АУСН.

Ставки такие:

8 % при АУСН «доходы»;

при АУСН «доходы»; 20 % при АУСН «доходы минус расходы»;

при АУСН «доходы минус расходы»; 3 % — минимальный налог при АУСН «доходы минус расходы».