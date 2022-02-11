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Вводить новые налоги по спецрежимам власти смогут в любое время

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Рубрика АУСН
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Вводить новые налоги в России можно только с 1 января. Такая норма заложена в статье 5 НК. Но этот запрет отменят для спецрежимов.

Статью 5 подкорректируют. Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта № 20492-8 об АУСН.

По-прежнему законы, которые вводят налоги, будут вступать в силу не ранее 1 января следующего года.

Но для специальных налоговых режимов сделано исключение.

Поэтому вполне законно с июля 2022 года будет введен новый налог по АУСН.

Ставки такие:

  • 8 % при АУСН «доходы»;
  • 20 % при АУСН «доходы минус расходы»;
  • 3 % — минимальный налог при АУСН «доходы минус расходы».

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