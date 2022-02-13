Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Уведомления от ФСС с регномером и тарифом будут только электронными

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Взносы в ФСС
Версия для печати

ФСС больше не будет выдавать бумажные уведомления компаниям и ИП-работодателям.

Вносят поправки в закон № 125-ФЗ. Их заложили в законопроект об АУСН ко второму чтению.

ФСС может направить уведомление:

  • через портал госуслуг;
  • по электронной почте, которая значится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Сейчас тоже уведомление направляют электронно. Но есть возможность получить бумажный бланк по запросу. Эту возможность из закона убирают.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить