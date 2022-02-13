Уведомления от ФСС с регномером и тарифом будут только электронными

ФСС больше не будет выдавать бумажные уведомления компаниям и ИП-работодателям.
Вносят поправки в закон № 125-ФЗ. Их заложили в законопроект об АУСН ко второму чтению.
ФСС может направить уведомление:
- через портал госуслуг;
- по электронной почте, которая значится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Сейчас тоже уведомление направляют электронно. Но есть возможность получить бумажный бланк по запросу. Эту возможность из закона убирают.
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