Для бизнеса на АУСН сократили срок передачи данных в ФСС по детским пособиям

У работодателей есть 3 дня, чтобы передать в ФСС информацию об отпуске по уходу за ребенком. Но работодатели на АУСН должны действовать оперативнее — для них срок сокращен до 1 рабочего дня.
Если сегодня сотрудница написала заявление на отпуск по уходу за ребенком с выплатой пособия, завтра его обязательно нужно электронно переправить в ФСС.
Такая поправка в закон № 255-ФЗ содержится в законопроекте об АУСН.
При этом обмен документами ФСС и бизнеса на УСН будет идти через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
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