Доллар и нефть растут. Утренний инвестиционный дайджест

Доллар поднялся до отметки 77,5 рублей. Нефть торгуется на отметке $95,6. Биткоин можно купить за $42 тысячи.
Нефть в Японии резко подорожала на фоне кризиса вокруг Украины.
«Украинская правда» сообщает, что Украину покинули около 20 чартерных рейсов с украинскими бизнесменами.
Рынок логистики в России дорожает, по сообщению «Коммерсантъ».
В нашей стране растет спрос на микрозаймы.
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
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