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Доллар и нефть растут. Утренний инвестиционный дайджест

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Рубрика Инвестиции
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Доллар поднялся до отметки 77,5 рублей. Нефть торгуется на отметке $95,6. Биткоин можно купить за $42 тысячи.

Нефть в Японии резко подорожала на фоне кризиса вокруг Украины.

«Украинская правда» сообщает, что Украину покинули около 20 чартерных рейсов с украинскими бизнесменами.

Рынок логистики в России дорожает, по сообщению «Коммерсантъ».

В нашей стране растет спрос на микрозаймы.

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