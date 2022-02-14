В России стало на треть больше предпринимателей за год

В прошлом году число новых регистраций ИП превысило показатели 2020 года на 36,2%. А еще ИП на 15,6% стали реже прекращать деятельность.
К таким цифрам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
При этом в отдельных регионах ситуация разная. Положительный прирост ИП произошло в 35 субъектах, тогда как в 50 произошла убыль.
Больше всего новых предпринимателей зарегистрировали в Калмыкии (+17,4%), Республике Алтай (+13,4%), Карачаево-Черкесии (+12,7%), Тыве (+8,5%), Москве (+6,2%), Татарстане (+5,8%), Московской области (+5,2%), Башкортостане (+4,7%), Адыгее (+4,4%) и Удмуртии (+3,4%).
Меньше ИП стало в Ингушетии (минус 12,2%), Чечне (-11,7%), Дагестане (-10,5%).
За прошлый год положительный прирост новых предпринимателей составил 24,8 тысяч. Но пока общее количество ИП в стране меньше, чем до пандемии — 3,59 млн.
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