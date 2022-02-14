Для 1-процентных взносов ИП предложили увеличить порог с 300 до 600 тысяч

ИП платят взносы в размере 1 % с дохода, превышающего 300 тыс. рублей. Увеличивать этот лимит власти не намерены, чтобы ИП не пострадали.
Если лимит сделать не 300 тысяч, а 600, то ИП будет платить меньше взносов. А чем меньше взносов, тем меньше пенсия.
Поэтому предложение об увеличении лимита не поддерживается, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/4035 от 24.01.2022.
Чиновники пояснили, что размер фиксированных взносов рассчитан так, чтобы ежегодно ИП зарабатывал примерно 1 балл для пенсии.
1 % от дохода (за минусом 300 тыс.) нужен, чтобы ИП мог заработать побольше баллов.
Поэтому пока ничего менять не собираются.
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