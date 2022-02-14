Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Для 1-процентных взносов ИП предложили увеличить порог с 300 до 600 тысяч

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Индивидуальный предприниматель
Версия для печати

ИП платят взносы в размере 1 % с дохода, превышающего 300 тыс. рублей. Увеличивать этот лимит власти не намерены, чтобы ИП не пострадали.

Если лимит сделать не 300 тысяч, а 600, то ИП будет платить меньше взносов. А чем меньше взносов, тем меньше пенсия.

Поэтому предложение об увеличении лимита не поддерживается, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/4035 от 24.01.2022.

Чиновники пояснили, что размер фиксированных взносов рассчитан так, чтобы ежегодно ИП зарабатывал примерно 1 балл для пенсии.

1 % от дохода (за минусом 300 тыс.) нужен, чтобы ИП мог заработать побольше баллов.

Поэтому пока ничего менять не собираются.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить