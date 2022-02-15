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За рождение троих детей предлагают давать 1,8 миллиона рублей на покупку жилья

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Рубрика Ипотека
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При рождении первого ребенка семья должна получать 500 тыс. рублей. За второго — еще 600 тыс., за третьего — еще 700 тыс. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Таким образом, всего семья с 3 детьми получит 1,8 млн рублей.

Эти деньги можно будет потратить на погашение ипотеки.

Авторы проекта — депутаты от «СР».

Они подсчитали, что после такого нововведения в стране начнется бум рождаемости.

«Каждый год на свет будет появляться почти на 600 тысяч детей больше, чем сейчас», — сказал депутат Сергей Миронов.

 

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