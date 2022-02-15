Данные Росстата о росте доходов населения назвали политическим фотошопом

По данным Росстата, доходы населения за 2021 год выросли на 3,1 %. Но само население не в курсе этого радостного события.
Такую статистику лидер «СР» Сергей Миронов назвал цирковым трюком.
Он считает, что Росстат должен подчиняться президенту, а не министерству экономического развития. МЭР отвечает за экономическую ситуацию. И Росстат, как подчиненная структура, делает «статистический фотошоп, призванный хоть как-то скрасить печальную картину».
Миронов уверен, что рост доходов по статданным произошел из-за того, что еще больше разбогатели миллиардеры.
Добавим, что Росстат не только озвучил данные за 2021 год, но и уточнил сведения за 2020 год. Если раньше по итогам 2020 года падение доходов было на 2,8 %, то по новым расчетам падение составило только 2 %.
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