Медицинские услуги населению освобождаются от НДС без заявления

Медицинская клиника с лицензией освобождается от НДС по услугам населению (по статье 149 НК). Причем от этой льготы нельзя отказаться.
Поэтому компания не должна отправлять в ИФНС заявления уведомительного характера об освобождении от НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-07/3552 от 21.01.2022.
Освобождение от НДС идет по услугам населению, включенным в перечень из постановления Правительства № 132 от 20.02.2001:
- диагностика;
- профилактика;
- лечение.
Не подходят под льготу:
- косметические услуги;
- санитарно-эпидемиологические услуги.
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