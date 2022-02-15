Медицинские услуги населению освобождаются от НДС без заявления

Медицинская клиника с лицензией освобождается от НДС по услугам населению (по статье 149 НК). Причем от этой льготы нельзя отказаться.

Поэтому компания не должна отправлять в ИФНС заявления уведомительного характера об освобождении от НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-07/3552 от 21.01.2022.

Освобождение от НДС идет по услугам населению, включенным в перечень из постановления Правительства № 132 от 20.02.2001: диагностика;

профилактика;

лечение.

Не подходят под льготу:

косметические услуги;

санитарно-эпидемиологические услуги.