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Медицинские услуги населению освобождаются от НДС без заявления

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Медицинская клиника с лицензией освобождается  от НДС по услугам населению (по статье 149 НК). Причем от этой льготы нельзя отказаться.

Поэтому компания не должна отправлять в ИФНС заявления уведомительного характера об освобождении от НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-07/3552 от 21.01.2022.

Освобождение от НДС идет по услугам населению, включенным в перечень из постановления Правительства № 132 от 20.02.2001:

  • диагностика;
  • профилактика;
  • лечение.

Не подходят под льготу:

  • косметические услуги;
  • санитарно-эпидемиологические услуги.

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