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Пока компания есть в реестре МСП, она платит пониженные взносы 15 %

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Рубрика Страховые взносы
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С 1 апреля 2020 года введены пониженные взносы для зарплат свыше МРОТ в малом и среднем бизнесе. Главное условие применения этой льготы — быть в реестре МСП.

Применять пониженные тариф надо:

  • с 1 числа месяца включения компании в реестр МСП;
  • до 1 числе месяца исключения компании из реестра МСП.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-15-05/2932 от 20.01.2022.

Тариф составляет:

  • 10 % — взносы на ОПС;
  • 5 % — взносы на ОМС.

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