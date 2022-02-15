Пока компания есть в реестре МСП, она платит пониженные взносы 15 %

С 1 апреля 2020 года введены пониженные взносы для зарплат свыше МРОТ в малом и среднем бизнесе. Главное условие применения этой льготы — быть в реестре МСП.
Применять пониженные тариф надо:
- с 1 числа месяца включения компании в реестр МСП;
- до 1 числе месяца исключения компании из реестра МСП.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-15-05/2932 от 20.01.2022.
Тариф составляет:
- 10 % — взносы на ОПС;
- 5 % — взносы на ОМС.
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