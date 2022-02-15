Пока компания есть в реестре МСП, она платит пониженные взносы 15 %

С 1 апреля 2020 года введены пониженные взносы для зарплат свыше МРОТ в малом и среднем бизнесе. Главное условие применения этой льготы — быть в реестре МСП.

Применять пониженные тариф надо: с 1 числа месяца включения компании в реестр МСП;

до 1 числе месяца исключения компании из реестра МСП.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-15-05/2932 от 20.01.2022.

Тариф составляет:

10 % — взносы на ОПС;

5 % — взносы на ОМС.