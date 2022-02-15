📊 В Сбере ждут снижение доллара до 69 рублей. Утренний инвестдайджест

Биткоин подрос до отметки $43,5 тысячи. Нефть торгуется на отметке $95,9, доллар упал до 76,3 рублей.

В «Сбере» прогнозируют, что доллар снизится до уровня 68 рублей на фоне инвестиций из ФНБ.

В ряде регионов оформить завещание у нотариуса стало дороже на 80%.

Злостных неплательщиков в России стало 8,6 млн. Это рекорд.

Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по Украине.

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