Чтобы купить крипту дороже 50 тысяч рублей, придется стать квалифицированным инвестором

В Минфине предлагают установить предельную сумму в 50 тысяч рублей для неквалифицированных инвесторов, которую они смогут вложить в криптовалюту. При этом статус квалифицированного будет получить сложнее, чем сейчас.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, сейчас чтобы получить такой статус, нужно соответствовать одному из условий (в том числе об активах в 6 млн или сделках на ту же сумму) — профильное образование, опыт работы в финансовых компаниях, сертификат специалиста финрынка. Но для криптовалют эти требования усложнят.

Сегодня, по словам замминистра, в аппарате правительства будут обсуждать регулирование оборота криптовалют. Совещаться будут министр финансов Антона Силуанов, вице-премьера Дмитрий Григоренко и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По материалам Forbes.