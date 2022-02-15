ИП на УСН + ПСН после окончания патента может вести ту же деятельность по упрощенке

Получить патент можно хоть на месяц. Но что делать, когда срок его действия закончится, а деятельность продолжается? Разъяснения дала ФНС.
ИП, совмещающий УСН и ПСН, в случае окончания срока действия патента вправе применять УСН по деятельности, по которой ранее был получен патент.
Кроме того, при желании ИП может купить еще один патент и продолжать деятельность дальше по ПСН.
Разъяснения даны в письме ФНС № 03-11-11/3122 от 20.01.2022.
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.