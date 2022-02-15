ИП на УСН + ПСН после окончания патента может вести ту же деятельность по упрощенке

Получить патент можно хоть на месяц. Но что делать, когда срок его действия закончится, а деятельность продолжается? Разъяснения дала ФНС.

ИП, совмещающий УСН и ПСН, в случае окончания срока действия патента вправе применять УСН по деятельности, по которой ранее был получен патент.

Кроме того, при желании ИП может купить еще один патент и продолжать деятельность дальше по ПСН.

Разъяснения даны в письме ФНС № 03-11-11/3122 от 20.01.2022.