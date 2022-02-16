Узнайте, где находится качественный бухгалтерский контент

Контент на «Клерке» делится на собственный и заимствованный. Поэтому часто мы получаем претензии по качеству «чужих» статей.
Однако на «Клерке» есть кладезь профессиональной информации – раздел «Разборы».
В нем нет чужих материалов. Пишут строго штатные редакторы «Клерка». За каждый разбор несет ответственность лично главный редактор Марина Снеговская. Эти статьи без воды. Четко. По делу. Каждый день – новая статья. В месяц выходит 35+ разборов.
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