Узнайте, где находится качественный бухгалтерский контент

Контент на «Клерке» делится на собственный и заимствованный. Поэтому часто мы получаем претензии по качеству «чужих» статей.

Однако на «Клерке» есть кладезь профессиональной информации – раздел «Разборы».

В нем нет чужих материалов. Пишут строго штатные редакторы «Клерка». За каждый разбор несет ответственность лично главный редактор Марина Снеговская. Эти статьи без воды. Четко. По делу. Каждый день – новая статья. В месяц выходит 35+ разборов.

Доступ к разборам можно оформить за символическую плату на месяц или год. Узнать>>