За прошлый год число финансовых пирамид и других нелегалов на финрынке выросло на 73%

Центробанк отчитался о нелегальных компаниях, которые он нашел на финансовом рынке за прошлый год. Всего их 2,68 тысячи, что больше на 73% по сравнению с 2020-м.
Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году — 821).
Нелегальные компании стали активнее использовать интернет и соцсети для привлечения клиентов. Создавать новые сомнительные проекты становится все дешевле с помощью современных технологий.
В Центробанке говорят, что процесс мониторинга таких проектов тоже стал лучше, а потому мошенников выявляют чаще.
По материалам сайта ЦБ.
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