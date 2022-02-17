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💥 Силуанов напомнил о налоге на дивиденды, у NVIDIA рекорд по выручке. Инвестдайджест

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Рубрика Инвестиции
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Доллар поднялся до отметки 75,6 рублей. Нефть упала до $93,6. А биткоин можно купить за $43,7 тысяч.

В России собрали налогов на 28,53 трлн рублей в прошлом году.

Квартальная выручка компании NVIDIA выросла в 1,5 раза и составила $7,64 млрд.

Глава Минфина Силуанов напомнил об идее обложить некоторые компании налогом на дивиденды.

Третий пакет поддержки IT-отрасли может дать налоговые льготы маркетплейсам и агрегаторам: «Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries, AliExpress и др.

Фьючерсы на золото в среду закрылись на максимуме с июня.

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