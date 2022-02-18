Путин заявил, что экономика превзошла докризисный уровень

По мнению президента, экономика в 2021 году превысила докризисный уровень в условиях непростой ситуации в мире.

Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам:

«Отмечу, что на фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%, и таким образом, отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», — сказал Путин.

Президент сказал, что бюджетная политика в стране нормализована, бюджет исполнен с профицитом. И такая же динамика по доходам сохраняется и в 2022 году.

По материалам «ТАСС».

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