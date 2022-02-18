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Учим экономить на платных сервисах «Клерка»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
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Известно, что на «Клерке» есть платные возможности. Их стоимость от 199 до 24 800 рублей. Но мы в редакции знаем способы, как сэкономить на платных сервисах.

Например: 

  • регистрироваться на интересные вебинары, чтобы их видеозаписи получать бесплатно; 
  • следить за акциями со скидками; 
  • получать персональные предложения по курсам повышения квалификации.

Подробно рассказали здесь>>

Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.

Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

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