Можно добавить в форму ОС-1 сведения о ликвидационной стоимости объектов

По ФСБУ 6/2020 организация может определить ликвидационную стоимость основного средства. Но в унифицированных бланках ОС-1 и ОС-6 нет полей для заполнения этого показателя. Эти формы можно доработать.
Разъяснения дает Минфин в письме № 07-01-09/6894 от 02.02.2021.
Компания может включать в документ бухучета дополнительные реквизиты. Такая норма прописана ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Что такое ликвидационная стоимость объектов и как ее считать, читайте здесь.
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