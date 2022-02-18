Можно добавить в форму ОС-1 сведения о ликвидационной стоимости объектов

По ФСБУ 6/2020 организация может определить ликвидационную стоимость основного средства. Но в унифицированных бланках ОС-1 и ОС-6 нет полей для заполнения этого показателя. Эти формы можно доработать.

Разъяснения дает Минфин в письме № 07-01-09/6894 от 02.02.2021.

Компания может включать в документ бухучета дополнительные реквизиты. Такая норма прописана ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Что такое ликвидационная стоимость объектов и как ее считать, читайте здесь.