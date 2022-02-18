📊 «Магнит» будет открывать магазины у дома, Сбер поднял ипотеку до 11%. Инвестдайджест

С утра доллар на отметке 75,9 рублей, нефть торгуется за $92,4, а биткоин упал до $40,6 тысяч.
Сеть «Магнит» [MGNT] хочет открывать по тысяче магазинов «у дома» в год.
По мнению эксперта Переславского, бензин в США дешевле, чем в РФ, потому что там на налоги и акцизы приходится не более 20% стоимости, а у нас — почти 70%.
Еврокомиссия хочет сделать США основным поставщиком газа в Европу.
С начала февраля 44 банка повысили ставки на ипотеку, а 23 — на потребительские кредиты.
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