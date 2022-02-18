У чиновников будут забирать коррупционные деньги. Поправки прошли третье чтение

Если чиновники не смогут подтвердить, как законным путем у них, а также у их супругов и несовершеннолетних детей появились деньги, эти доходы будет забирать себе государство.
Поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции» приняли в третьем чтении.
«Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей», — пояснил депутат Василий Пискарев.
По словам парламентария, сейчас уже можно изымать у чиновников земельные участки, недвижимость, автомобили и ценные бумаги, если они нажиты незаконно. Но о деньгах в законе сказано не было. Теперь этот пробел будет устранен.
Прокуратура сможет запрашивать в банках все необходимые документы о доходах чиновника, и через суд их изымать.
По материалам сайта Госдумы.
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