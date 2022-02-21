За разглашение персональных данных хотят ввести штрафы

В КоАП планируют прописать ответственность за разглашение персональных данных. Сейчас штрафуют за обработку без письменного согласия.

Напомним, соблюдать конфиденциальность личной информации при ее обработке и не разглашать третьим лицам предписывает закон «О персональных данных».

Ежегодно Роскомнадзор фиксирует сотни инцидентов по разглашению персональных данных банками и иными организациями. Но наказать за это сейчас нельзя — такие штрафы не предусмотрены в законодательстве, пишут «Известия».

Сейчас штрафы за нарушения с персональными данными включены в статью 13.11 КоАП. В нее могут внести поправки, чтобы ликвидировать правовой пробел.

Пока штрафы есть за: