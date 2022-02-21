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За разглашение персональных данных хотят ввести штрафы

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Рубрика Защита персональных данных
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В КоАП планируют прописать ответственность за разглашение персональных данных. Сейчас штрафуют за обработку без письменного согласия.

Напомним, соблюдать конфиденциальность личной информации при ее обработке и не разглашать третьим лицам предписывает закон «О персональных данных».

Ежегодно Роскомнадзор фиксирует сотни инцидентов по разглашению персональных данных банками и иными организациями. Но наказать за это сейчас нельзя — такие штрафы не предусмотрены в законодательстве, пишут «Известия».

Сейчас штрафы за нарушения с персональными данными включены в статью 13.11 КоАП. В нее могут внести поправки, чтобы ликвидировать правовой пробел.

Пока штрафы есть за:

  • обработку персональных данных, несовместимую с целями их сбора (до 100 тыс. на юрлиц);
  • обработка персональных данных без согласия в письменной форме (до 150 тыс. на юрлиц).

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