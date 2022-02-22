📉 Доллар и нефть подскочили, биткоин упал. Рынок ждет санкции. Инвестдайджест

💰 Биткоин упал до $36,8 тысяч, нефть, наоборот, выросла и сейчас на отметке $94. Доллар поднялся до 79,9 рублей. Золото подросло до $1911,10 за тройскую унцию.

🏦 До 30 банков могут покинуть российский рынок в 2022 году — «Эксперт РА».

📊 За час вчерашнего вечернего выступления Путина индекс Мосбиржи падал на 18% до минимума в 2756,96 п. К концу обращения вырос до 2855,93 п. Сейчас рынок ждет санкции.

💵 Банки просят ЦБ смягчить лимиты на выдачу потребительских кредитов.

⏫ Цена на медь с утра растет вместе со стоимостью других промышленных металлов.

⏬ Акции UC Rusal упали больше чем на 22% в ожидании новых санкций.