📉 Доллар и нефть подскочили, биткоин упал. Рынок ждет санкции. Инвестдайджест

💰 Биткоин упал до $36,8 тысяч, нефть, наоборот, выросла и сейчас на отметке $94. Доллар поднялся до 79,9 рублей. Золото подросло до $1911,10 за тройскую унцию.
🏦 До 30 банков могут покинуть российский рынок в 2022 году — «Эксперт РА».
📊 За час вчерашнего вечернего выступления Путина индекс Мосбиржи падал на 18% до минимума в 2756,96 п. К концу обращения вырос до 2855,93 п. Сейчас рынок ждет санкции.
💵 Банки просят ЦБ смягчить лимиты на выдачу потребительских кредитов.
⏫ Цена на медь с утра растет вместе со стоимостью других промышленных металлов.
⏬ Акции UC Rusal упали больше чем на 22% в ожидании новых санкций.
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