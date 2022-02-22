Как отразить в годовой бухгалтерской отчетности за 2021 новые ФСБУ

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год надо учесть новые ФСБУ, а именно:
- начало обязательного применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»,
- возможность досрочного применения организацией еще трех новых стандартов: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Мы подробно разобрали для вас отражение новых ФСБУ в годовой бухгалтерской отчетности. А также, что нужно отразить в пояснениях о новых ФСБУ.
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(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
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