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Как отразить в годовой бухгалтерской отчетности за 2021 новые ФСБУ

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Рубрика ФСБУ
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При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год надо учесть новые ФСБУ, а именно:

  • начало обязательного применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»,
  • возможность досрочного применения организацией еще трех новых стандартов: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Мы подробно разобрали для вас отражение новых ФСБУ в годовой бухгалтерской отчетности. А также, что нужно отразить в пояснениях о новых ФСБУ.

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