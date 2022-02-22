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⚡ С 1 квартала 2022 года будет новая форма 4-ФСС

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Рубрика Отчетность в ФСС
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В форме 4-ФСС теперь не будет данных о расходах страхователей. Новый бланк надо будет заполнять уже за 1 квартал 2022 года.

Проект опубликован на федеральном портале.

Из формы исключены таблицы, содержащие данные о произведенных расходов страхователя.

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Но будет таблица по самостоятельным классификационным единицам для тех страхователей, у которых они имеются. Эта таблица является необязательной. Ее будут сдавать только те, у кого есть данные по ее заполнению.

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