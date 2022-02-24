Мосбиржа продолжила торги, российские акции падают

Акции российских компаний стремительно падают на бирже. Московская биржа возобновила торги в 10:00 Мск.
По состоянию на 10:00 Мск, индекс Мосбиржи рухнул на 11,37% и составил 2734,10 пункта. Индекс РТС на то же время обвалился на 16,09% — до 1029,28 пункта.
А вот в каком состоянии акции:
UPD 11:11 Мск: Падение фондовых индексов РФ достигло 29-36%, многие акции «лежат» на нижних ценовых планках, установленных биржей.
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