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Мосбиржа продолжила торги, российские акции падают

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Рубрика Инвестиции
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Акции российских компаний стремительно падают на бирже. Московская биржа возобновила торги в 10:00 Мск.

По состоянию на 10:00 Мск, индекс Мосбиржи рухнул на 11,37% и составил 2734,10 пункта. Индекс РТС на то же время обвалился на 16,09% — до 1029,28 пункта.

А вот в каком состоянии акции:

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UPD 11:11 Мск: Падение фондовых индексов РФ достигло 29-36%, многие акции «лежат» на нижних ценовых планках, установленных биржей.

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