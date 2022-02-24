⚡️ ЦБ запретил короткие продажи на российском финрынке

Регулятор объяснил запрет на короткие продажи защитой интересов инвесторов и ситуацией на финансовом рынке. В ЦБ этим хотят ограничить чрезмерную волатильность на рынках.

Ограничение вступило в силу с 11:00 по Мск. Когда его снимут, в ЦБ не сообщают.

По материалам сообщения регулятора.