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⚡️ ЦБ запретил короткие продажи на российском финрынке

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Рубрика Инвестиции
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Регулятор объяснил запрет на короткие продажи защитой интересов инвесторов и ситуацией на финансовом рынке. В ЦБ этим хотят ограничить чрезмерную волатильность на рынках.

Ограничение вступило в силу с 11:00 по Мск. Когда его снимут, в ЦБ не сообщают.

По материалам сообщения регулятора.

Продажа без покрытия (англ. short selling — короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение) — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.

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