⚡️ ЦБ запретил короткие продажи на российском финрынке

Регулятор объяснил запрет на короткие продажи защитой интересов инвесторов и ситуацией на финансовом рынке. В ЦБ этим хотят ограничить чрезмерную волатильность на рынках.
Ограничение вступило в силу с 11:00 по Мск. Когда его снимут, в ЦБ не сообщают.
По материалам сообщения регулятора.
Продажа без покрытия (англ. short selling — короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение) — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.
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