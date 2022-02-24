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Элитную недвижимость начали продавать за доллары, пишут СМИ. Но так было и раньше

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Москве дорогую и элитную недвижимость начали выставлять в долларовом эквиваленте, сообщают СМИ.

В частности, об этом пишет телеграм-канал «Срочно, сейчас». И показывает скрин:

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Однако в комментариях к публикации подписчики канала пишут, что так всегда было, всегда в объявлениях с такой недвижимостью писали цену в валюте.

Вот, как пример, старое объявление:

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А потому, причины для беспокойства нет.

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