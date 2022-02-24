Элитную недвижимость начали продавать за доллары, пишут СМИ. Но так было и раньше

В Москве дорогую и элитную недвижимость начали выставлять в долларовом эквиваленте, сообщают СМИ.
В частности, об этом пишет телеграм-канал «Срочно, сейчас». И показывает скрин:
Однако в комментариях к публикации подписчики канала пишут, что так всегда было, всегда в объявлениях с такой недвижимостью писали цену в валюте.
Вот, как пример, старое объявление:
А потому, причины для беспокойства нет.
Привет, Гость!
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