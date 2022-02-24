Если фирма зарегистрирована по прописке директора, арендованный офис будет обособкой

Новые организации часто регистрируют по адресу директора или учредителя, а потом уже подыскивают подходящее помещение и оформляют аренду офиса. В этом случае надо либо оформлять обособку, либо менять юрадрес.
Ситуацию разобрали в разделе «Клерк.Консультации».
Рекомендации дал эксперт Александр Заворин.
Если договор аренды офиса будет на срок более месяца, то нужно отражать в документах обособку.
Чтобы встать на учет по адресу обособленного подразделения, нужно подать в инспекцию по адресу организации сообщение о создании обособки (пп. 3 п. 2 ст. 23 НК).
Форма сообщения — в приказе ФНС от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@.
Сообщение нужно подать в течение одного месяца с момента создания обособленного подразделения.
Если же организация решит сменить юридический адрес с квартиры учредителя на арендованный офис, то ставить на учет обособку не нужно.
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