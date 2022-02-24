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Apple удалила приложения Промсвязьбанка

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Рубрика Банки
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Мобильные приложения Промсвязьбанка теперь нельзя скачать в AppStore.

Компания Apple удалила их из-за введенных против банка санкций.

При этом уже установленные приложения продолжают работать в стандартном режиме.

Если приложение ПСБ на телефонах с операционной системой IOs не установлено, можно воспользоваться интернет-банком ib.psbank.ru, пояснили в пресс-службе кредитной организации.

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