Apple удалила приложения Промсвязьбанка

Мобильные приложения Промсвязьбанка теперь нельзя скачать в AppStore.

Компания Apple удалила их из-за введенных против банка санкций.

При этом уже установленные приложения продолжают работать в стандартном режиме.

Если приложение ПСБ на телефонах с операционной системой IOs не установлено, можно воспользоваться интернет-банком ib.psbank.ru, пояснили в пресс-службе кредитной организации.