Apple удалила приложения Промсвязьбанка

Мобильные приложения Промсвязьбанка теперь нельзя скачать в AppStore.
Компания Apple удалила их из-за введенных против банка санкций.
При этом уже установленные приложения продолжают работать в стандартном режиме.
Если приложение ПСБ на телефонах с операционной системой IOs не установлено, можно воспользоваться интернет-банком ib.psbank.ru, пояснили в пресс-службе кредитной организации.
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