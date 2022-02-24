Продавцы бытовой техники срочно меняют ценники из-за скачка валют, пишут СМИ

В СМИ сообщают, что магазины бытовой техники, в частности, DNS, срочно меняют ценники на электронику из-за подорожания доллара.

Об этом пишет znak.com, им информацию подтвердили в одном из магазинов Екатеринбурга. Изначально информация появилась в ВК-сообществе «Лентач», в одном из комментариев:

Эту картинку начали распространять СМИ, телеграм-каналы, в том числе канал «Москва сейчас».

В том же сообществе в комментариях разместили фото ценников:

Сайт магазина электроники DNS в данный момент недоступен:

При этом в комментариях того же ВК-сообщества пишут, что в других магазинах техника тоже дорожает. В качестве примера привели скрины с ноутбуком, который за час подорожал на 9 тысяч рублей.

Вот первый скрин:

А вот второй:

На первом скрине есть дата, в правом нижнем углу, а вот на втором, к сожалению, только время.

Коллеги, кто что заказывал сегодня из электроники? Как там с ценниками?