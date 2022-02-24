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Продавцы бытовой техники срочно меняют ценники из-за скачка валют, пишут СМИ

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Рубрика Общество. Люди. События
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В СМИ сообщают, что магазины бытовой техники, в частности, DNS, срочно меняют ценники на электронику из-за подорожания доллара.

Об этом пишет znak.com, им информацию подтвердили в одном из магазинов Екатеринбурга. Изначально информация появилась в ВК-сообществе «Лентач», в одном из комментариев:

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Эту картинку начали распространять СМИ, телеграм-каналы, в том числе канал «Москва сейчас».

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В том же сообществе в комментариях разместили фото ценников:

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Сайт магазина электроники DNS в данный момент недоступен:

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При этом в комментариях того же ВК-сообщества пишут, что в других магазинах техника тоже дорожает. В качестве примера привели скрины с ноутбуком, который за час подорожал на 9 тысяч рублей.

Вот первый скрин:

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А вот второй:

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На первом скрине есть дата, в правом нижнем углу, а вот на втором, к сожалению, только время.

Коллеги, кто что заказывал сегодня из электроники? Как там с ценниками?

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