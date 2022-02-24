Великобритания запретит россиянам хранить более чем $66,8 тыс. в британских банках

Правительство Великобритании введет лимит на размер денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Соединенного Королевства.
"Новые ограничения отрежут состоятельным россиянам доступ к британским банкам, в том числе посредством установления лимита в размере 50 тыс. фунтов (66,8 тыс. долларов) на банковских счетах", - сказано в сообщении.
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