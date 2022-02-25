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📊 Российские банки под санкциями, биткоин вырос на 10%. Инвестдайджест

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Рубрика Инвестиции
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💲 Доллар стоит 84,2 рубля, биткоин вырос до $38,7 тысяч, нефть поднялась в цене до отметки $98.

💻 Российский ритейлер электроники DNS поднял цены на 30%.

🏬 Ряд российских банков попал под санкции США и ЕС

🚫 В ЦБ Украины запретили валютные операции с российским рублём.

🇪🇺 Глава Еврокомиссии заявила, что второй пакет санкций ЕС затронет 70% рынка банковских услуг РФ. Кроме того, в нем прописан запрет на поставки полупроводников.

💰 Золото на отметке $1 920,10 за тройскую унцию.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

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