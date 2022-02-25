Центробанк может снова повысить ключевую ставку

ЦБ может пойти на дополнительное повышение ключевой ставки из-за текущей ситуации.

Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ключевая ставка повышается, и в связи с последними событиями допускаю, что она еще может подрасти, потому что курс рубля упал, соответственно, и импортные товары, которые поставляются в Россию будут расти в цене в рублевом выражении. И очевидно, это будет влиять и на уровень инфляции, к сожалению, можно ожидать нам еще какого-то повышения ключевой ставки в связи с необходимостью бороться с инфляцией», — сказал Аксаков.