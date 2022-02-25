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❗ В Москве отменили ковидные ограничения

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Москве требование о переводе 30 % работников на удаленку из обязательного режима переводится в рекомендательный.

Кроме того, с 28 февраля отменяют блокировку транспортных карт для людей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что по сравнению с пиком середины января число заболевших коронавирусом уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций сократилось вдвое.

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