❗ В Москве отменили ковидные ограничения

В Москве требование о переводе 30 % работников на удаленку из обязательного режима переводится в рекомендательный.
Кроме того, с 28 февраля отменяют блокировку транспортных карт для людей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.
Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что по сравнению с пиком середины января число заболевших коронавирусом уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций сократилось вдвое.
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