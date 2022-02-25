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Минфин: с картами и снятием налички проблем внутри страны нет

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Рубрика Экономика России
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Глава Минфина Силуанов рассказал об экономической ситуации в стране. Банковские карты работают, наличные можно снять, банки под санкциями получат поддержку, рисков для экономики нет.

Вот что сказал Силуанов, тезисно:

  • Экономическая ситуация в России стабильная, предприятия работают в штатном режиме.
  • Россия сократит объем заимствований в 2022 г., задействовав ФНБ.
  • Рисков для финансовой устойчивости российской экономики сейчас нет.
  • Могут возникать проблемы при использовании карт банков РФ за границей, это нужно учитывать,
  • Правительство и ЦБ продолжат оказывать необходимую поддержку финансовым организациям РФ.
  • Колебания биржевых индексов и валютных курсов временные.
  • Наличные в РФ можно снять в прежнем режиме, банковские карты работают внутри страны.

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