✈Вынужденный возврат авиабилетов: информация по разным авиакомпаниям

Сроки вынужденных возвратов авиабилетов сейчас до 30 дней, сообщает сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Условия возвратов у авиакомпаний:

S7 Airlines. Если рейс отменили — можно сделать полный возврат стоимости в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Если билет куплен у агентства — через агентство.

«Аэрофлот». Предлагается на выбор вынужденный возврат денег в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на другие даты или другой маршрут.



«Победа». Автоматически оформляет возврат за билет.

Nordwind. Можно оформить возврат там, где покупались билеты, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26.04.2022.

«Уральские авиалинии». Можно переоформить билет на вылеты с 03.03.2022 до 30.05.2022 по месту приобретения или через службу поддержки, используя чат с оператором на сайте или в мобильном приложении. Также можно писать на электронный адрес vozvrat@u6.ru, в письме укажите номер авиабилета, ФИО и паспортные данные каждого пассажира.

«Россия». Пассажирам рейсов, выполняемых совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», предложен вынужденный возврат денежных средств, а также возможность перебронирования билетов по желанию пассажира на последующие даты.

RedWings. Можно без дополнительных сборов поменять перелёт на даты в период с 3 марта по 24 апреля включительно или оформить возврат денег по месту приобретения авиабилетов. Если вы покупали через сайт авиакомпании, нужно отправить заявку на vozvrat@flyredwings.com.

Smartavia. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте, могут вернуть билет по ссылке.



«Азимут». Авиакомпания информирует пассажиров об отменах рейсов по электронной почте и смс. Перевозчик выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов. Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту приобретения авиабилета.

«Якутия». Предлагается вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты на отменённые рейсы в полном объёме. Пассажиры трансферных рейсов «Регион — Москва — Якутск» смогут совершить полёт на участке «Москва — Якутск» и обратно по расписанию.