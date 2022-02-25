Борис Джонсон призвал отключить Россию от SWIFT

Премьер Великобритании Борис Джонсон анонсировал санкции против российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также призвал страны НАТО отключить Россию от SWIFT, пишет ТАСС.
Борис Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией после операции на Украине.
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