Ещё ряд санкций от Евросоюза: Альфа-банк, "Открытие", банк "Россия" и Промсвязьбанк, Путин и Мишустин

Ещё ряд санкций от Евросоюза:
— Ограничение доступа правительства России и Центробанка к рынку капитала союза.
— Запрет на экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли.
— Запрет на экспорт товаров и технологий, необходимых для авиационной и космической отраслей.
— Ограничение экспорта товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны и безопасности.
— Запрет на предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в страну.
Под санкции ЕС также попали:
— Альфа-банк, "Открытие", банк "Россия" и Промсвязьбанк;
— Минобороны РФ, СВР, "Оборонпром" и "Рособоронэкспорт";
— РЖД, "Камаз", "Севкомфлот", "Севмаш";
— 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний.Евросоюз внёс в санкционные списки Путина, Лаврова, Медведева, Колокольцева, Иванова и Мишустина.
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