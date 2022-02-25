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Ещё ряд санкций от Евросоюза: Альфа-банк, "Открытие", банк "Россия" и Промсвязьбанк, Путин и Мишустин

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Рубрика Экономика России
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Ещё ряд санкций от Евросоюза:

— Ограничение доступа правительства России и Центробанка к рынку капитала союза.

— Запрет на экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли.

— Запрет на экспорт товаров и технологий, необходимых для авиационной и космической отраслей.

— Ограничение экспорта товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны и безопасности.

— Запрет на предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в страну.

Под санкции ЕС также попали:

— Альфа-банк, "Открытие", банк "Россия" и Промсвязьбанк;

— Минобороны РФ, СВР, "Оборонпром" и "Рособоронэкспорт";

— РЖД, "Камаз", "Севкомфлот", "Севмаш";

— 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний.

Евросоюз внёс в санкционные списки Путина, Лаврова, Медведева, Колокольцева, Иванова и Мишустина.

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