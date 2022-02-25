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«1С» продала издательство игр 1C Entertainment китайской компании

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Китайская компания Tencent подала заявку на покупку 1C Entertainment ещё летом 2021 года, а в конце ноября того же года выкупила большую часть акций издательства у его предыдущего владельца — 1C. Сумма сделки между компаниями не разглашается.

1С Entertainment и её дочерние структуры, в названии которых тоже присутствует «1С», в течение шести месяцев после завершения сделки должны переименовать. Как именно издательство будет называться в составе Tencent, пока не сообщается.

В состав 1С Entertainment входят офисы в Гданьске, Праге, Будапеште и Москве, головной отдел располагается в Варшаве. 

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