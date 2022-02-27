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Иностранцы будут вставать на миграционный учет через Госуслуги

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Рубрика Общество. Люди. События
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Иностранные граждане смогут самостоятельно уведомлять МВД о месте своего пребывания через портал госуслуг. Если вдруг кто-то из них укажет ваш адрес, вас об этом предупредят.

Готовится законопроект с такой нормой.

В течение 3 рабочих дней МВД известит тех, кто принимает у себя иностранца.

Если выяснится, что собственник не предоставлял иностранцу жилье, то нарушитель будет привлекаться к административной ответственности вплоть до высылки из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Добавим, что недавно на Госуслугах появилась возможность сообщать о трудовом договоре с иностранцем.

Привет, Гость!

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