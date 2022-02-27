Иностранцы будут вставать на миграционный учет через Госуслуги

Иностранные граждане смогут самостоятельно уведомлять МВД о месте своего пребывания через портал госуслуг. Если вдруг кто-то из них укажет ваш адрес, вас об этом предупредят.

Готовится законопроект с такой нормой.

В течение 3 рабочих дней МВД известит тех, кто принимает у себя иностранца.

Если выяснится, что собственник не предоставлял иностранцу жилье, то нарушитель будет привлекаться к административной ответственности вплоть до высылки из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Добавим, что недавно на Госуслугах появилась возможность сообщать о трудовом договоре с иностранцем.